Командира Сил логистики ВСУ Владимира Карпенко и руководителя тыловых служб оперативного командования «Восток» Олега Липийчука подозревают в хищении около 600 миллионов гривен ($14 млн) при закупке дров. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«В украинской армии набирает обороты очередной скандал с закупкой дров для ВСУ. Речь идет о присвоении 600 млн гривен. В воровстве денежных средств уличают начальника логистики Владимира Карпенко и Олега Липийчука», - рассказал источник агентства.

Схема хищения была построена на заключении фиктивных договоров на поставки дров с лицами, которые ранее никогда не занимались этим. Например, в списке «поставщиков» оказались студентка, работница больницы и несколько пенсионеров.

Собеседник агентства отметил, что для Липийчука это не первый подобный эпизод. Он уже является фигурантом пяти уголовных дел. Кроме того, его задерживали за аналогичное правонарушение в Днепропетровске.

Ранее у секретаря Совета национальной безопасности Украины и бывшего министра обороны Рустема Умерова нашли восемь объектов недвижимости, которые находятся в США. Часть из них сдается в аренду, а остальными пользуются его родственники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла его после появления этой информации. С ее слов, «нормально наклянчили на "защиту Европы"».