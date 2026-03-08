МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВСУ присвоили почти $14 млн на фиктивной закупке дров

Схема хищения строилась на заключении фиктивных договоров на поставки дров с лицами, которые никогда не занимались этим.
Дарья Ситникова 08-03-2026 03:10
© Фото: Karl-Josef, Hildenbrand dpa, Globallookpress

Командира Сил логистики ВСУ Владимира Карпенко и руководителя тыловых служб оперативного командования «Восток» Олега Липийчука подозревают в хищении около 600 миллионов гривен ($14 млн) при закупке дров. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«В украинской армии набирает обороты очередной скандал с закупкой дров для ВСУ. Речь идет о присвоении 600 млн гривен. В воровстве денежных средств уличают начальника логистики Владимира Карпенко и Олега Липийчука», - рассказал источник агентства.

Схема хищения была построена на заключении фиктивных договоров на поставки дров с лицами, которые ранее никогда не занимались этим. Например, в списке «поставщиков» оказались студентка, работница больницы и несколько пенсионеров.

Собеседник агентства отметил, что для Липийчука это не первый подобный эпизод. Он уже является фигурантом пяти уголовных дел. Кроме того, его задерживали за аналогичное правонарушение в Днепропетровске.

Ранее у секретаря Совета национальной безопасности Украины и бывшего министра обороны Рустема Умерова нашли восемь объектов недвижимости, которые находятся в США. Часть из них сдается в аренду, а остальными пользуются его родственники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла его после появления этой информации. С ее слов, «нормально наклянчили на "защиту Европы"».

#Украина #ВСУ #дроны #коррупция #Хищение денег #подозрение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 