Путин подписал закон о поиске граждан через МВД и «Госуслуги»

Заявление о поиске граждан теперь можно подать через «Госуслуги». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь россияне, как физические, так и юридические лица, смогут обращаться в полицию, в том числе с использованием «Госуслуг», с заявлениями о поиске гражданина или установлении контакта с ним. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Механизм следующий: при получении заявления, правоохранители начинают поиск пропавшего, направляют ему почтовое отправление или уведомление по месту регистрации. Проще говоря, гражданину сообщают, что его ищут. В письме также указываются данные заявителя. Дальше разыскиваемый сам решает, предоставлять информацию о себе или нет.

Предусматривается также право граждан на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных МВД, а также о детях или недееспособных лицах, представителями которых они являются. В случае смерти гражданина право на ознакомление с информацией и внесение изменений в нее предоставляется его наследникам.