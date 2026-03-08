МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о поиске граждан через МВД и «Госуслуги»

Если данных о разыскиваемом недостаточно, или они отсутствуют в базе, заявитель получит мотивированный отказ.
Ян Брацкий 08-03-2026 19:49
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Заявление о поиске граждан теперь можно подать через «Госуслуги». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь россияне, как физические, так и юридические лица, смогут обращаться в полицию, в том числе с использованием «Госуслуг», с заявлениями о поиске гражданина или установлении контакта с ним. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Механизм следующий: при получении заявления, правоохранители начинают поиск пропавшего, направляют ему почтовое отправление или уведомление по месту регистрации. Проще говоря, гражданину сообщают, что его ищут. В письме также указываются данные заявителя. Дальше разыскиваемый сам решает, предоставлять информацию о себе или нет.

Предусматривается также право граждан на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных МВД, а также о детях или недееспособных лицах, представителями которых они являются. В случае смерти гражданина право на ознакомление с информацией и внесение изменений в нее предоставляется его наследникам.

#в стране и мире #Путин #МВД #Розыск #закон #госуслуги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 