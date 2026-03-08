Не менее 10 человек пострадали при ударе дрона по дому в Васильевке

Вражеский дрон ударил по многоквартирному дому в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Со слов главы региона, есть погибшие.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», - говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и погибших уточняются. Пострадавшие от вражеских ударов мирные граждане находятся в медучреждениях, где им оказывается необходимая помощь.