Не менее 10 человек пострадали при ударе дрона по дому в Васильевке

Вражеский дрон ударил по многоквартирному дому в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Со слов главы региона, есть погибшие.
«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», - говорится в сообщении.
На данный момент все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и погибших уточняются. Пострадавшие от вражеских ударов мирные граждане находятся в медучреждениях, где им оказывается необходимая помощь.
