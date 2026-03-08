МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 10 человек пострадали при ударе дрона по дому в Васильевке

Со слов главы Запорожской области, есть погибшие.
Виктория Бокий 08-03-2026 02:00
© Фото: Telegram/BalitskyEV

Вражеский дрон ударил по многоквартирному дому в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Со слов главы региона, есть погибшие.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», - говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и погибших уточняются. Пострадавшие от вражеских ударов мирные граждане находятся в медучреждениях, где им оказывается необходимая помощь.

#бпла #запорожская область #Евгений Балицкий #Многоквартирный дом #удар бпла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 