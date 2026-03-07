Военный госпиталь группировки войск «Восток» в тыловом районе. Здесь редко друг друга называют по именам – у всех позывные и связь по рации.

Сюда с передовой привозят бойцов, которые попали под вражеский огонь - кому-то посекло руки и ноги, другого контузило. Медсестры оказывают первую помощь и поддерживают.

«Подбадриваем, шутим. Если что-то там случилось, мы всегда: не переживай, все будет хорошо, держись, ты же мужчина, дома тебя ждут», - рассказывает медсестра с позывным «Светик».

Их самих дома ждут - родители, дети. Не всегда есть время позвонить. Женщины, а их в госпитале девятнадцать, порой работают круглыми сутками, без выходных и праздников. Завтра, 8 марта, тоже на посту.

«Будем принимать поздравления от всех раненых бойцов… уже четвертый раз. Все нас поздравляют. А в 2022 году даже извинялись, когда к нам привезли раненых, и они говорят: девчонки, простите нас, пожалуйста», - вспоминает главная медсестра с позывным «Болотка».

А они отвечают: это наша работа. Обрабатывают и перебинтовывают раны. Бойцов, кто в тяжелом состоянии стабилизируют и потом вертолетом отправляют в крупные госпитали. Медсестра с позывным «Пион» делает уколы и ставит капельницы. На СВО всего два месяца.

«До этого работала - двадцать лет стажа в реанимации. Решила пойти в добровольцы... Есть здесь и первая помощь, как эвакуация, и операции проводятся и лечение», - рассказала «Пион».

Операционную организовали медсестры. Своими руками. С нуля. Здесь есть все необходимое – лекарства, инструменты и медоборудование. Вот сейчас готовятся к очередной операции.

Сотни спасенных жизней. На плечах женской половины одна из сложнейших задач - первые минуты после доставки раненых, непосредственно сама операция и потом уход.

«Наши мальчишки - наши герои. В любом случае мы должны в первую очередь думать о них... Не устали. Конечно, скучаем по родным и близким. По детям», - рассказывает старшая медсестра с позывным «Леся».

На стенах картины - это подарки от бойцов. Но это не главное, говорят медсестры. Важно, чтобы парни скорее поправились, в госпитале все для этого делают. В лаборатории проводят десятки исследований. Оперативно – важна каждая минута.

«Анализы постоянно. У нас поступают раненые. Всем нужен общий анализ крови, чтобы узнать какой гемоглобин, нужно переливание или нет. Также группу крови - тяжелобольным», - рассказала лаборант с позывным «Архив».

Военный госпиталь продолжает круглосуточное дежурство. Тем временем бойцы группировки «Восток» громят врага в Днепропетровской области, где наступают на поселок Покровское, и в Запорожской тоже. Сейчас бои идут за Верхнюю Терсу, Воздвижевку и Бойково. Формирования киевского режима выбивают из Любицкого и Гуляйпольского. От этих сел идут трассы в город Орехов, а там у ВСУ крупный укрепрайон.