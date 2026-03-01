Из-за повреждений инфраструктуры под Рязанью задержаны 11 поездов

11 поездов задержаны из-за повреждения железной инфраструктуры в Рязанской области. Об этом сообщила Московская железная дорога в официальном Telegram-канале.

Как объяснили в пресс-службе МЖД, задерживаются следующие на Москву - №15 и №9 из Самары, №41 из Саранска, №13 из Челябинска, №51 из Пензы, №21 из Ульяновска, №65 из Тольятти, №31 из Орска. Также задерживаются поезда следующие из столицы №42 на Саранск и №208 на Самару. Отстал от графика еще один поезд - №106 Санкт-Петербург - Оренбург.

В публикации отмечается, что 7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры. Из-за него произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов временно приостановили.

В МЖД добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь и содействие. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Всю необходимую информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД.