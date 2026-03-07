МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Мста-Б» уничтожил склады ГСМ ВСУ на Константиновском направлении

Наши военнослужащие обнаружили группу боевиков ВСУ, которые выгружали горюче-смазочные материалы на полевые склады ГСМ, после чего передали координаты расчету 152-мм гаубицы «Мста-Б».
07-03-2026 05:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, действуя на Константиновском направлении, уничтожили два полевых склада ГСМ противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По данным разведки были обнаружены склады ГСМ противника. Навелись, отработали по складам, замаскировали орудие и ушли в укрытие», - рассказал артиллерист с позывным «Кузя».

Уточняется, что они обнаружили группу боевиков ВСУ, которые выгружали горюче-смазочные материалы на полевые склады ГСМ. Их координаты передали расчету 152-мм гаубицы «Мста-Б» этого же соединения.

Прямыми попаданиями обе цели были уничтожены. Это подтверждают кадры с беспилотных летательных аппаратов, которые корректировали боевую работу расчета.

В военном ведомстве ранее сообщили, что артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по объектам ВСУ на Константиновском направлении. После получения данных расчеты открыли огонь. В результате удара наблюдательные посты были разрушены, а на складе боеприпасов произошла детонация.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

