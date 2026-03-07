На Пражской закрыт выход, куда влетел дипломатический автомобиль

Пассажиры метро не пострадали, когда автомобиль влетел в вестибюль станции Пражская в Москве. Об этом сообщили департаменте транспорта столицы. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Легковой автомобиль столкнулся с дверями выхода №9. В момент происшествия в этом месте никого не было. Выход №9 закрыт, там устраняют последствия ДТП. Пассажиры могут использовать соседние лестницы (выходы №10-12).

Автомобиль въехал в субботу в вестибюль станции метро Пражская. В результате удара разбились стеклянные двери. Информации о состоянии водителя нет. На машине установлены красные дипломатические номера.