Истребитель ВВС Индии рухнул в штате Ассам

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение, погибли оба пилота. Об этом сообщают представители военно-воздушных сил страны в соцсети X.

Сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет. Он рухнул в районе Карби-Англонг штата Ассам, в 60 километрах от Джорхата.

«Весь личный состав ВВС Индии выражает искренние соболезнования и в это время скорби поддерживает семьи погибших», - заявили индийские военные.

Многоцелевой тяжелый истребитель Су-30 МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited.

На вооружении индийских военно-воздушных сил состоит около 270 таких машин. Среди них и поставленные из России.