В Алешках дроны атаковали людей у магазина, 12 человек ранены

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что двое местных жителей погибли.
06-03-2026 07:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Алешках дроны атаковали людей у магазина. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина "Эвелина" перед открытием», - сообщил губернатор.

По предварительным данным, двое человек погибли и 12 ранены. Глава региона подчеркнул, что все они - мирные жители. Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской центральной районной больнице. Двое с тяжелыми ранениями отправлены в Скадовскую ЦРБ.

