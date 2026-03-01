Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Подробности беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны», - говорится в сообщении.

Российский лидер подтвердил позицию Москвы о необходимости немедленного прекращения боевых действий и решения всех противоречий политико-дипломатическим путем. В этой связи Путин добавил, что последние дни находится в постоянном контакте с лидерами стран региона.

Пезешкиан выразил признательность российскому президенту за солидарность с иранским народом, который в эти дни отстаивает суверенитет и независимость. Также иранский лидер проинформировал Путина о развитии ситуации. Стороны условились продолжать контакты.