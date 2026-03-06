МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране

По данным ЦАХАЛ, это убежище было одним из важнейших военных командных центров иранского руководства.
Владимир Рубанов 06-03-2026 15:07
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Израиль уничтожил подземный военный бункер Али Хаменеи в центре Тегерана, утверждает ЦАХАЛ. В сообщении указано, что в операции задействовали 50 истребителей.

Убежище располагалось под резиденцией иранского руководства в центре Тегерана, отметили военные. Оно предназначалось для использования верховным лидером в качестве безопасного центра экстренного командования.

В израильской армии добавили, что Хаменеи был убит до того, как смог воспользоваться бункером. Но комплекс продолжали использовать высокопоставленные иранские чиновники.

Бункер был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства, отметили в ЦАХАЛ. Он охватывал несколько улиц в центре Тегерана и содержал множество входов и залов для встреч. Удар по комплексу нанесли после длительного процесса сбора разведданных и исследований.

#в стране и мире #Бункер #Израиль #Тегеран #Али Хаменеи #военная операция #командный центр
