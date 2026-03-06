Артиллерист рассказал, как опора ЛЭП спасла его от дрона-камикадзе

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с российскими артиллеристами. Старший офицер батареи Степан Фофанов рассказал ей, как он сумел спастись от вражеского FPV-дрона.

Он вспомнил, когда беспилотники неприятеля налетели на ячейку подвоза боеприпасов, с которой он находился.

«Мне повезло, что в то место, где на нас напали, стояла опора ЛЭП. Старая опора ЛЭП. И она была заросшая кустарником. И я от этой FPV-шки просто бегал вокруг этой опоры ЛЭП. Она просто не могла меня поймать, и я просто ее загонял. Не знаю, видимо, операторы меня обиделись и просто полетели дальше», - признался Фофанов.

По прибытии на позицию корреспондент поговорила и с командиром орудия «Мста-Б», который рассказал ей, что 152-миллиметровый снаряд, с которым работает его гаубица, может разобрать практически любую цель. Его вес, отметил артиллерист, достигает почти 50 килограммов.

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Мста-С» уничтожил украинский склад боеприпасов и живую силу ВСУ. В тот раз артиллерийский удар наносился в районе Красноармейска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.