МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерист рассказал, как опора ЛЭП спасла его от дрона-камикадзе

Сергей Фофанов бегал вокруг опоры. Гонявшийся за ним оператор никак не мог его подловить, и в конце концов, улетел.
Лана Иден 06-03-2026 14:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с российскими артиллеристами. Старший офицер батареи Степан Фофанов рассказал ей, как он сумел спастись от вражеского FPV-дрона. 

Он вспомнил, когда беспилотники неприятеля налетели на ячейку подвоза боеприпасов, с которой он находился. 

«Мне повезло, что в то место, где на нас напали, стояла опора ЛЭП. Старая опора ЛЭП. И она была заросшая кустарником. И я от этой FPV-шки просто бегал вокруг этой опоры ЛЭП. Она просто не могла меня поймать, и я просто ее загонял. Не знаю, видимо, операторы меня обиделись и просто полетели дальше», - признался Фофанов. 

По прибытии на позицию корреспондент поговорила и с командиром орудия «Мста-Б», который рассказал ей, что 152-миллиметровый снаряд, с которым работает его гаубица, может разобрать практически любую цель. Его вес, отметил артиллерист, достигает почти 50 килограммов.  

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Мста-С» уничтожил украинский склад боеприпасов и живую силу ВСУ. В тот раз артиллерийский удар наносился в районе Красноармейска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ЛЭП #наш эксклюзив #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 