В Ираке ищут пилота, который разбился при падении американского самолета

В Ираке потерпел крушение американский военный самолет. Об этом сообщил Al Jazeera, ссылаясь на полицию иракской провинции Басра.

«Наши сотрудники отправились на поиски американского пилота, упавшего в провинции Басра, он пока не найден», - сказано в материале.

Поисковые мероприятие объявили после того, как в социальных сетях появились сообщения о якобы сбитом истребителе F-15. Пользователи призывали сотрудников полиции найти пилота, который управлял самолетом.

Ранее стало известно, что три американских истребителя F-15E над Кувейтом по ошибке сбил местный пилот. Первопричиной стал прорыв системы ПВО Эль-Кувейта иранским беспилотником.

Дрон нанес удар по оперативному центру в порту, в результате чего погибли шесть американских военных. Уточняется, что когда на радарах появились самолеты США, кувейтские силы были «в крайнем напряжении».