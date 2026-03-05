Портал времени: в музее Победы на Поклонной горе празднуют 40 лет со дня создания

Музею Победы на Поклонной горе исполнилось 40 лет. Несколько этажей с уникальными современными экспозициями и тематическими выставками, тысячи квадратных метров исторической памяти, где каждый зал это портал времени. Лучше о подвигах советского народа в самый тяжелый период для нашей страны никто лучше не расскажет, чем они.

В потертом спустя годы пальто прошел всю войну дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Раритетную вещь прислали еще в 1941 с Дальнего Востока. В морозы оно согревало будущего маршала на фронте.

Его бережно хранят его в фонде Музея Победы. В коллекции и план артиллерийского наступления на Берлин, фотография Конева в окружении фронтовых корреспондентов, один из них Михаил Шолохов. Здесь и «фронтовой дневник» Евгения Петрова, в котором есть заметки о великом полководце. Все самое дорогое памяти и сердцу передала в музей семья героя Великой Отечественной войны.

Память о маршале хранится и в зале полководцев. Здесь находятся бюсты 11 героев, удостоенных ордена Победы. Как говорил генерал армии Андрей Хрулев: «без тыла нет победы». В годы войны на его плечи легло немало задач: бесперебойное снабжение армии от сапог до снарядов, топливо, продовольствие, развертывание госпиталей у линии огня и в глубоком тылу.

К 1945 году численность Красной армии составила около 11 миллионов человек. Каждого нужно одеть, накормить, вооружить и вылечить. При этом доставить все точно в срок. Это была колоссальная логистика войны. За все это генерал армии был глубоко уважаем Иосифом Сталиным. Хранят память о «великом труженике войны» и в стенах Музея Победы.

Идея создать музей появилась еще в 1941 году, а заложили камень на Поклонной горе в 1958. Официальное открытие состоялось 9 мая в 1995 году. Среди гостей было множество иностранных делегаций, в их числе и 42-й президент США Билл Клинтон. Тот день на всю жизнь запомнил и художник Евгений Корнеев, он создавал для музея диораму «Блокада Ленинграда», работая над ней целый год. Все это время он провел в архивах и музеях Москвы и Петербурга.

Диорамы - это одна из уникальный частей музея. Всего их шесть, каждая погружает в ключевые эпизоды войны: от обороны столицы до штурма Берлина. В музее Победы множество залов, где чтят подвиги наших героев: от маршалов до рядовых бойцов.

В музее представлены десятки экспозиций. «Путь к Победе», «Подвиг народа» - масштабные пространства, где шаг за шагом проживаешь историю войны. Отдельная часть посвящена героям нашего времени: участникам специально военной операции.

Только за прошлый год здесь побывали почти два миллиона посетителей. Но главное не цифры, а герои, которые сделали невозможное, и те, кто продолжает бережно хранить их подвиги.