Минэнерго: ВМС США скоро приступят к эскорту судов в Ормузском проливе

ВМС США скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News.

«Еще более значимым шагом станет момент, когда наступит подходящее время, а оно наступит довольно скоро, когда мы задействуем ВМС США для эскорта судов через Ормузский пролив», - поделился Райт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ВМС США при необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе. Он добавлял, что указ вступает в силу немедленно. Пока на данный момент неизвестно, когда американцы приступят к эскорту судов.

Напомним, КСИР полностью контролирует Ормузский пролив. В Корпусе стражей исламской революции предупреждали, что любое судно, которое попытается пройти, будет уничтожено.