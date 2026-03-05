МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На танкере у берегов Кувейта произошел взрыв и утечка нефти

Сам танкер погружается в воду.
Виктория Бокий 05-03-2026 04:03
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение о взрыве на танкере у берегов Кувейта. Об этом говорится на странице UKMTO в соцсети X.

«Капитан танкера, стоящего на якоре, сообщает, что он был свидетелем и слышал сильный взрыв по левому борту, а затем увидел, как небольшое судно отплыло от берега», - говорится в сообщении.

По информации Управления, началась утечка нефти. Само судно уходит под воду.

Экипаж танкера, как стало известно, в безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее КСИР сообщал, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. После такого заявления американский лидер Дональд Трамп в своих соцсетях сообщал, что ВМС США будут сопровождать танкеры в проливе.

#взрыв #нефть #танкер #Кувейт #UKMTO #утечка нефти
