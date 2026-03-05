FT: страховка проходящих через Ормузский пролив судов подорожала в 12 раз

Страхование судов, которые проходят через Ормузский пролив, резко подорожало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times.

По данным, которые приводит Life, тариф вырос с 0,25% до 3%. Судя по этим процентам, цены стали больше в 12 раз.

Однако, как поделились игроки рынка, некоторые страховщики отменили полисы, чтобы потом восстановить страховое покрытие по повышенным ценам, более соответствующим текущему уровню рисков. Другие же стали отказываться от предоставления страховки для прохода через пролив, где движение в последние дни фактически остановилось.

Авторы материала отмечают, что обычный размер покрытия для высокорискованных регионов варьируется от 1 до 1,5% стоимости судна. По информации одного из брокеров, за покрытие танкеров под флагами США, Великобритании или Израиля ставки могут быть в три раза выше.

Ранее сообщалось, что КСИР полностью контролирует Ормузский пролив, и любые суда, пытающиеся пройти через него, могут быть поражены ракетами или БПЛА. Американский президент хоть и заявлял, что ВМС США будут сопровождать при необходимости танкеры, но, как пишет ряд западных СМИ, конкретики, что будет дальше, нет.