Белый дом ищет способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану

Обсуждается временная отмена федерального налога на бензин.
Владимир Рубанов 05-03-2026 17:17
© Фото: Li Jianguo, XinHua, Global Look Press

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента Дональда Трампа разработать меры по сдерживанию роста цен на бензин из-за военной операции США против Ирана. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей энергетической отрасли.

Рост цен на нефть и топливо связывают с ударами США по Ирану. Ответные атаки Тегерана повредили энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Советники по энергетике, включая министра Криса Райта и сотрудников совета под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили задание быстро предложить меры, которые могли бы порадовать потребителей.

Среди обсуждаемых вариантов - временная отмена федерального налога на бензин. Однако для этого необходимо решение конгресса. Кроме того, нет гарантии, что сэкономленные средства полностью отразятся на розничных ценах. Также рассматривалась идея использования американских военных для защиты энергетических объектов на Ближнем Востоке. Однако, по мнению собеседников газеты, этот вариант может вызвать недовольство Саудовской Аравии из-за чувствительности вопроса размещения американских войск.

Средняя цена бензина в США за последнюю неделю выросла более чем на 20 центов за галлон и достигла около 3,20 доллара, говорится в статье. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев в поставках через Ормузский пролив и нападений на энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Катар полностью прекращает сжижение газа в среду после атак Ирана. Национальная нефтегазовая компания Qatar Energy также объявила об остановке производства продуктов переработки газа, таких как карбамид, метанол и полимеры.

#в стране и мире #сша #Саудовская Аравия #Ближний Восток #топливо #Иран #катар #цены #бензин
