Лукашенко пообещал отреагировать, если «хоть один мужик» обидит женщину

Александр Лукашенко объявил 2026 год в Белоруссии Годом женщин.
Ян Брацкий 05-03-2026 16:45
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к женщинам, пообещав наказать любого, кто их обидит. Это произошло на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 Марта. Видео обращения президента распространила его пресс-служба.

«Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность - ну, у нас же TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит... Но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую», - пообещал Лукашенко.

Выступая перед собравшимися, Александр Лукашенко отметил, что белорусские женщины едины в стремлении сделать страну лучше и счастливее. Также белорусский лидер отметил рост числа многодетных семей в стране, прирост которых за последние пять лет составил 15%.

Сегодня трех и более детей воспитывают в 120 тысячах семей, уточнил Лукашенко. Он призвал брать с них пример и объявил 2026 год в Белоруссии Годом женщин.

