Памфилова рассказала, как заботилась о своем гнездышке на работе

Мужчины оказали значительное влияние на ее становление, призналась глава ЦИК.
Владимир Рубанов 05-03-2026 16:42
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Председатель ЦИК Элла Памфилова высказала мнение, что в работе с мужчинами важно не соперничать, а вдохновлять их и оказывать поддержку. Об этом она заявила на мероприятии VK «Форум в большом городе», пишет РБК.

Памфилова рассказала, что никогда не конкурировала с мужчинами ни в чем, хотя первые полгода она работала в цеху в опытном мужском коллективе. Они оказали значительное влияние на ее становление. А потом у нее закалился характер, и они стали ходить «по струночке».

Глава ЦИК отметила, что на все должности ее, как правило, выбирали мужчины. На всех рабочих местах она старалась создать комфортные условия для сотрудников. Памфилова, по ее словам, на новом месте, как птичка, вила гнездышко. Она сама изучала расположение окон, температурный режим и другие детали. Руководитель Центризбиркома выразила уверенность, что только сам человек может вложить свою энергию и создать нужную атмосферу.

Своей основной задачей Памфилова видит «вдохновлять людей, чтобы у них вырастали крылья». Кроме того, она рассказала о нововведениях в электоральной системе, участии в президентских выборах и качествах, необходимых для успешной политической карьеры.

#женщины #отношения #мужчины #Элла Памфилова #ЦИК #коллектив #центризбирком
