Лыжник Коростелев взял серебро на молодежном чемпионате мира

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира. Турнир проходит в норвежском Лиллехаммере.

Победу одержал немецкий спортсмен Элиас Кек. Он показал время 43 минуты 32,5 секунды. Савелий уступил ему лишь 0,3 секунды. Третье место занял канадец Хавьер Маккивер. Он отстал на 0,6 секунды.

Савелию Коростелеву 22 года. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров, дважды выигрывал чемпионат России и неоднократно занимал призовые места на национальных первенствах.

В этом году спортсмен участвовал в Олимпийских играх в Италии. Лучший результат, который он показал, - четвертое место в скиатлоне. Кроме того, он пришел пятым в масс-старте на 50 км. Молодежный чемпионат мира завершится 8 марта.