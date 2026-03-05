Суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии

Известный блогер Арсен Маркарян проведет ближайшие четыре с половиной года в колонии общего режима по статье о реабилитации нацизма. Такое решение вынес Московский городской суд. Кроме того, Маркаряну запрещено администрировать сайты.

«Окончательно назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети Интернет, на срок четыре года», - огласил приговор судья.

В ходе разбирательства Маркарян полностью признал свою вину и просил суд о снисхождении, апеллируя к тому, что у него есть малолетние дети, жена и родственники, которых он содержит. В своем обращении в зале суда блогер принес извинения каждому, кого могли задеть его неоднозначные высказывания.

Напомним, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую оскорбления памяти защитников Отечества. В своем ролике он оправдывал идеологию нацизма и практики уничтожения людей по национальному признаку. Задержали блогера 23 августа прошлого года в Москве. Сотрудники ДПС нашли его в багажнике автомобиля на Можайском шоссе, где он прятался от правоохранителей.