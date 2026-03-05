МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Танкер Sonangol Namibe поврежден из-за взрыва у иракского порта

Через борт судна проникает вода, но оно пока держится на плаву.
Сергей Дьячкин 05-03-2026 14:23
© Фото: marinetraffic.com

Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании Sonangol Marine Services.

«Экипаж сообщает об утечке воды из балластного танка по левому борту», - сообщили в компании.

В заявлении говорится, что это может указывать на возможное повреждение корпуса. Однако танкер остается устойчивым и держится на плаву. Отмечается, что после того, как небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, раздался громкий взрыв.

У танкера был заключен контракт с иракской государственной нефтяной компанией SOMO. В момент взрыва он направлялся к терминалу, чтобы загрузить очередную партию нефти.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского танкера в Персидском заливе. Гостелерадиокомпания Ирана сообщила о попадании ракеты по «одному американскому танкеру». Это случилось вскоре после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Он сказал, что США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль. Он отметил, что это первый случай потопления торпедой в истории американских ВМС со времен Второй мировой войны.

