«Краснодар» и ЦСКА обменялись обвинениями после матча Кубка России

В раздевалке московского клуба сломали дверь.
Владимир Рубанов 05-03-2026 13:58
© Фото: bezcomentss, Telegram © Видео: bezcomentss, Telegram

Футболисты «Краснодара» сломали дверь в раздевалке стадиона ЦСКА, сообщил руководитель медицинского департамента столичной команды Эдуард Безуглов. Он выложил в Telegram-канале видео, на котором видны беспорядок и дыра в двери.

Врач написал, что у клуба не было ожиданий насчет грязи в раздевалке. Но непонятно, зачем ломать дверь, отметил он. При этом, по его словам, гости не сообщили об этом принимающей стороне.

В матче между командами было показано 10 желтых карточек и одна красная. После него болельщиков ЦСКА обвинили в расизме и недопустимом поведении.

«Краснодар» направил жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет и Экспертно-судейскую комиссию, касающуюся возможного проявления расизма со стороны болельщиков московского ЦСКА во время гостевого матча Кубка России.

Краснодарский клуб выразил недовольство тем, что армейцы предпочли распространить видео из раздевалки вместо обсуждения предполагаемого нарушения. Цель ЦСКА - отвлечь от обсуждения поведения болельщиков с помощью видео раздевалки, которая выглядит одинаково после матчей, добавили в команде.

