Bloomberg: США снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти» 6 марта

Дочерняя структура «Роснефти» в Германии находилась в подвешенном состоянии с момента введения санкций против головной компании.
Виктория Бокий 05-03-2026 00:12
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress

США бессрочно снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти» в эту пятницу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американский минфин.

Авторы материала отмечают, что дочерняя структура «Роснефти» в Германии находилась в подвешенном состоянии с момента введения санкций против головной компании в конце прошлого года. Минэкономики ФРГ заявляло, что находится в тесном контакте с американскими властями по вопросу выхода из санкций США.

«Первоначально США предоставили Германии шестимесячный срок для урегулирования неопределенности в отношении прав собственности на активы "Роснефти", который должен был истечь 29 апреля 2026 года», - говорится в публикации.

Известно, что Берлин пытался найти покупателя, кто был бы готов купить активы, но столкнулся с трудностями. Кроме того, немцы пытались избежать национализации этих активов, боясь ответа со стороны Москвы в отношении немецких компаний, работающих на территории России.

По данным агентства, новое соглашение снизит риск, что санкции навредят работе немецкой нефтеперерабатывающей промышленности. И это все происходит в то время, когда эскалация на Ближнем Востоке уже сотрясает мировые энергетические рынки.

Напомним, на фоне Ближневосточного конфликта рынок нефти и газа вступает в затяжной кризис. Ценники на топливо меняются несколько раз в день. Усугубляет ситуацию остановка движения танкеров и газовозов в Ормузском проливе, через который проходит почти половина мирового трафика. Цены на углеводороды растут на мировых рынках уже на десятки процентов, затрагивая все больше стран и отраслей.

