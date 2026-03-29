МИД: спецслужбы США стали чаще охотиться на россиян за рубежом

Американские спецслужбы стали все чаще вести «охоту» за находящимися за рубежом россиянами. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что американские спецслужбы увеличили свой интерес к гражданам России. Поэтому в третьих странах наблюдается угроза задержаний россиян по их запросу.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Напомним, в декабре 2025 года в Болгарии по запросу США арестовали двух граждан РФ. Несмотря на безосновательное задержание, 26 марта их передали Вашингтону.