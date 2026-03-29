МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Циклон в Дагестане показали из космоса

Съемка проводилась со спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М».
Вероника Левшина 29-03-2026 21:19
© Фото: roscosmos_gk, Telegram © Видео: roscosmos_gk, Telegram

Роскосмос выложил видео циклона, вызвавшего наводнение в республике Дагестан.

Мощный шторм пришел со стороны Каспийского моря.

Съемку провели два российских метеорологических спутника нового поколения «Электро‑Л» и«Арктика‑М». Они обеспечивают круглосуточный мониторинг Земли.

Наводнение в Дагестане стало рекордным за почти 110 лет. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей. По всей республике фиксируются осадки до 50 миллиметров, но наиболее сложная ситуация в столице. В Махачкале уровень воды достиг 1,5 метра.

#в стране и мире #Наводнение #роскосмос #Дагестан #спутники #Циклон
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 