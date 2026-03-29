Циклон в Дагестане показали из космоса

Роскосмос выложил видео циклона, вызвавшего наводнение в республике Дагестан.

Мощный шторм пришел со стороны Каспийского моря.

Съемку провели два российских метеорологических спутника нового поколения «Электро‑Л» и«Арктика‑М». Они обеспечивают круглосуточный мониторинг Земли.

Наводнение в Дагестане стало рекордным за почти 110 лет. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей. По всей республике фиксируются осадки до 50 миллиметров, но наиболее сложная ситуация в столице. В Махачкале уровень воды достиг 1,5 метра.