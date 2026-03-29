МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве

В январе этого года в британском посольстве был выявлен работавший под прикрытием шпион.
Тимур Юсупов 29-03-2026 17:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом «Звезде» сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве. 

В прошлый раз британского дипломата вызывали в Министерство иностранных дел в январе этого года - тогда это было связано с разоблачением английского шпиона, работавшего под прикрытием в посольстве страны. Публичных комментариев от Долакии не последовало.

Ранее в российский МИД были вызваны послы Великобритании и Франции. Им был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 