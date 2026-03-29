МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом «Звезде» сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве.

В прошлый раз британского дипломата вызывали в Министерство иностранных дел в январе этого года - тогда это было связано с разоблачением английского шпиона, работавшего под прикрытием в посольстве страны. Публичных комментариев от Долакии не последовало.

Ранее в российский МИД были вызваны послы Великобритании и Франции. Им был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA.