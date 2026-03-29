В Дагестане из-за непогоды 65 тысяч абонентов остались без электричества

В Дагестане остаются неподключенными 28 фидеров, из-за чего 65 тысяч абонентов находятся без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации главы республики.

В столице подтопленными оказались три основные центра питания - «Махачкала-110», «Приморская» и «Восточная». На подстанции «Махачкала-110» откачали воду и включили оборудование, поэтому до конца дня основные потребители будут запитаны. «Восточную» тоже вскоре запустят. Сложнее ситуация на подстанции «Приморская», там только началась откачка воды. По прогнозам, завершить ее удастся только ночью, а завтра после сушки оборудования можно запускать.

Самыми проблемными остаются семь кабельных линий электропередачи в горной зоне, так как энергетики и техника не могут добраться до объектов из-за разрушенных дорог.

«По этим семи участкам составьте мне график восстановления дорог. Проработайте с дорожниками. По одной единице техники - это не дело. Надо усиливать там работы. Нужно обеспечить проезд, чтобы мы создали условия для подачи электричества в эти населенные пункты», - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Напомним, наводнение в Дагестане стало рекордным за почти 110 лет. Причиной стал мощный ливень. В пик непогоды без света оказались 560 тысяч человек.