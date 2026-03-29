Новороцкий обвинил Евросоюз в отсутствии здравого смысла

Президент Польши Кароль Навроцкий, находясь в США, раскритиковал правительство Евросоюза. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Мы были частью (Европейского - Прим. ред.) союза уже 20 лет, и теперь он нуждается в срочном ремонте. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей мощи. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу», - заявил глава государства.

Навроцкий отметил, что нынешняя миграционная политика не способна защитить границы стран блока. Кроме того, он отметил, что в энергетической сфере отсутствует как таковая безопасность.

Ранее Навроцкий потребовал от Германии репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, чтобы направить эти средства на закупку оружия для польской армии.