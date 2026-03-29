В ЮАР похитили и убили специалиста по связям России и Африки

В ЮАР похитили и убили руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя. Об этом сообщила пресс-служба SAIIA.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA», - говорится в тексте.

Груздь был похищен 27 марта в Йоханнесбурге. Местная полиция смогла вычислить машину, на которой преступники вывезли ученого. Правоохранители обнаружили автомобиль и задержали пятерых участников преступления. Один из них рассказал, что Груздь был убит и показал, где находится его тело.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Они продолжают устанавливать причины и обстоятельства похищения.