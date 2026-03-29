МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЮАР похитили и убили специалиста по связям России и Африки

Ученый был похищен преступниками 27 марта.
Константин Денисов 29-03-2026 13:52
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

В ЮАР похитили и убили руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя. Об этом сообщила пресс-служба SAIIA.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA», - говорится в тексте.

Груздь был похищен 27 марта в Йоханнесбурге. Местная полиция смогла вычислить машину, на которой преступники вывезли ученого. Правоохранители обнаружили автомобиль и задержали пятерых участников преступления. Один из них рассказал, что Груздь был убит и показал, где находится его тело.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Они продолжают устанавливать причины и обстоятельства похищения.

#ЮАР #в стране и мире #ученый #полиция #похищение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 