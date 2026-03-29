МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России впервые с 1991 года изменили ГОСТ на тетради

Изменения вступят в силу в июле 2026 года.
Глеб Владовский 29-03-2026 01:26
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В России впервые с 1991 года обновили стандарты на общие тетради. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении документ.

«Если раньше минимальное количество страниц в общей тетради составляло 48 листов, то теперь пороговый объем - от 30 листов... Помимо тетрадей в клетку или в полоску, можно выпускать принадлежности в точку и без боковых полей», - говорится в материале.

Уточняется, что новые изменения в ГОСТ вступят в силу в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что в России с 2028 года начнет действовать обновленный стандарт на мороженое. Его классифицируют, в том числе, на молочное, сливочное и пломбир в зависимости от массовой доли жира.

#Россия #в стране и мире #ГОСТ #изменения #тетради
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 