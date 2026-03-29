В России впервые с 1991 года изменили ГОСТ на тетради

В России впервые с 1991 года обновили стандарты на общие тетради. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении документ.

«Если раньше минимальное количество страниц в общей тетради составляло 48 листов, то теперь пороговый объем - от 30 листов... Помимо тетрадей в клетку или в полоску, можно выпускать принадлежности в точку и без боковых полей», - говорится в материале.

Уточняется, что новые изменения в ГОСТ вступят в силу в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что в России с 2028 года начнет действовать обновленный стандарт на мороженое. Его классифицируют, в том числе, на молочное, сливочное и пломбир в зависимости от массовой доли жира.