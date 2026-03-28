Лучшего гольфиста в истории Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

Лучший гольфист в истории Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Вудс стал виновником ДТП во Флориде (США). При обгоне грузовика с прицепом машина спортсмена столкнулась с ним и перевернулась.

Прибывшие на место происшествия полицейские не выявили у Вудса признаков алкогольного опьянения. Сам он отказался сдавать анализ мочи и был отправлен в тюрьму, в которой должен провести ближайшие восемь часов.

По версии полиции, Вудс управлял автомобилем под воздействием наркотиков. Расследование инцидента продолжается.

Вудс является рекордсменом по количеству недель, проведенных на первой строчке мирового рейтинга (683). Состояние 50-летней легенды гольфа превышает один миллиард долларов.