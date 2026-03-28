Трехкратный олимпийский чемпион Большунов взял золото Кубка России

Лыжник прошел дистанцию 3,3 километра за 6 минут 24,5 секунды, обогнав серебряного призера на восемь секунд.
Вероника Левшина 28-03-2026 19:25
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл заключительный этап Кубка России по лыжам сезона 2025/2026 в индивидуальной гонке свободным стилем. Соревнования проводятся в Апатитах.

Дистанцию 3,3 километра Большунов преодолел за 6 минут 24,5 секунды. Второе место, с отставанием на 8 секунд, занял Егор Митрошин, а на третью ступень пьедестала забрался Савелий Коростелев, представлявший сборную России на Олимпийских играх в Италии. Савелий пришел позже лидера на 10,3 секунды.

Александр Большунов - трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, а также двукратный победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах.

Ранее Большунов отказался рассмотреть предложения о смене спортивного гражданства ради участия в Олимпийских играх в Италии. Лыжник подчеркнул, что Олимпиада - это важно, но есть вещи, которые для него важнее.

