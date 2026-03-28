«Один снаряд - одна цель»: «Мста» снайперски убрала пункт дроноводов ВСУ

Российские войска взяли под контроль уже больше половины Константиновки. Наши военные прорываются в центр города, ожесточенные бои идут в районе железнодорожной станции. На соседнем Добропольском направлении - продолжается освобождение Гришина и Белицкого. В этом районе боевиков сейчас утюжат расчеты самоходок «Мста» группировки «Центр», причем с ювелирной точностью. Снайперская стрельба - одна цель, один снаряд - возможна только когда «Орлан» подсвечивает «Краснополю».

Разведка обнаружила пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении, благодаря которому боевики контролировали передвижение российских подразделений и мешали продвижению наших штурмовиков. Уничтожить его необходимо максимально оперативно - для этой задачи у расчета 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» есть корректируемый снаряд - «Краснополь».

Программирование снаряда и подготовка орудия занимает меньше 10 минут. Артиллеристы зарядились и навелись. Теперь командир орудия ждет команды от расчета «Орлана». Как только птица начнет подсвечивать цель, будет произведен выстрел.

«Орлан» поднимают в небо заранее и подводят борт ближе к цели только в самый последний момент. Тогда же дрон включает лазерный целеуказатель-дальномер - после этого шансов у противника не остается.

«Один снаряд - одна цель. То есть, там нет шанса на промах, она попадает сразу, точно в цель. В последнее время уничтожали пункты БПЛА именно. Потому что птичек очень много в небе, и они очень сильно мешают нашей пехоте работать», - рассказал старший офицер на батарее Владимир Филатов.

Теперь на один такой пункт управления у ВСУ стало меньше. «Центр» все ближе к Доброполью. Улица за улицей освобождают Белицкое и Гришино. В последнем штурмовики работают уже на обоих берегах реки Гришинка. Северо-восточнее Доброполья подразделения группировки заходят в тыл к формированиям ВСУ в Константиновке, где под контролем нашей армии уже более 60% территории. Полное освобождение города позволит нашим подразделениям вплотную подойти к Славянско-Краматоской агломерации, последнему фортификационному узлу противника в Донбассе. Чтобы расчистить дорогу штурмовым подразделениям артиллерия работает фактически непрерывно.

«Недавно был продуктивный день. Отработали по трем целям, уничтожили три опорных пункта противника. Отработали все четко, слаженно. Быстро», - рассказал командир орудия Андрей Загибалов

Несмотря на молодость, Загибалов - уже опытный артиллерист, выполняет боевые задачи с начала спецоперации. На правах командира передает опыт расчету, причем учит не только обращению с орудием.

«До подписания контракта я учился в медучилище, эти навыки мне очень помогают. Обучаю парней и помогают в общем расчету», - добавил Загибалов.

Еще один важный вопрос - правильное обустройство позиции. На этом месте расчет уже больше месяца, а значит, скоро предстоит новый переезд.

«Капонир сначала копается, потом, когда заезжает орудие, ставится навес. И БК навозим в погреб и, соответственно, блиндаж-бенгало, там, подальше», - рассказал наводчки Степан Лопатин.

Оборудование складов именно в подвалах не случайно. На это есть сразу несколько причин.

«Меньшая температура и более защищенное место. От прилетов и также от FPV дронов и всего остального», - пояснил заряжающий Данил Гильмитдинов.

Южнее Доброполья группировка продвигается вглубь Днепропетровской области, там продолжают создание полосы безопасности. От боевиков освобождают Ивановку и Подгавриловку. Ежедневно в зоне ответственно группировки ВСУ теряют свыше трехсот военнослужащих и десятки единиц техники.