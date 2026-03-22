Дизтопливо на Украине превысило психологическую отметку в 2 доллара за литр

Цена на бензин не изменилась.
Глеб Владовский 28-03-2026 01:28
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress

На Украине цена на дизельное топливо превысила психологическую отметку в два доллара за литр. Об этом сообщил Life со ссылкой на местные СМИ.

«Премиальный дизель подорожал сразу на одну гривну и достиг 90,99 гривны - примерно 2,07 доллара за литр. Обычный дизель теперь стоит 87,99 гривны - около 2,01», - говорится в материале.

Отмечается, что цена на бензин в стране в настоящее время осталась без изменений.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

#в стране и мире #Украина #топливо #цена #дизель #психологическая отметка
