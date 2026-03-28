Удары «Ланцетов» расчистили путь штурмовикам на Сумском направлении

На 17-и участках в Сумском районе и на четырех - в Глуховском подразделения группировки «Север» постепенно теснят ВСУ и подкрепления, которые сюда перебрасывает киевский режим. На Краснопольском участке в результате жестких стрелковых боев наши штурмовики продвинулись за последние сутки на 700 метров, пишут военные Telegram-каналы. И каждый шаг вперед начинается с запуска разведывательно-ударного дрона.

После прибытия в район работы бойцам нужно буквально несколько минут на подготовку беспилотника включая предполетные проверки, связь с командным пунктом, а дальше сам запуск. Разведку вести он может около трех часов без перерыва. Нужно всего лишь два бойца, которые подготавливают дрон к запуску, а управление полетом уже идет из пункта управления дистанционно. Рабочее пространство ZALA - глубокие тылы противника. Дальность полета варьируется от 50 до 100 километров.

Но работают расчеты 56-ого гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» не только с разведывательными дронами. Здесь идет комплексная работа: сначала обнаружение, потом поражение с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Дополнительная задача расчетов - контроль неба в зоне своей ответственности, преимущество в воздухе над противником. Добиться его помогает уничтожение пунктов управления вражескими БПЛА и технических средств противника.

«Поражение радиолокационной станции РАДА. Не так давно она была вычислена по триангуляции расчетом РЭР - радиоэлектронной разведки», - сообщил начальник расчета с позывным Поляна.

Беспилотники ZALA устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. У БПЛА включается автопилот, который помогает дрону выйти из зоны действия РЭБ. Но если ударный «Ланцет» главное - довести только в одну сторону - до его цели, то вот разведывательный ZALA важно еще и вернуть назад, чтобы заменить батарею и снова отправить в полет.

Непрерывная работа расчетов БПЛА наряду с артиллерией поддерживает продвижение штурмовых подразделений группировки «Север». Каждый локальный срыв ротации, нарушение снабжения, связи или логистики врага - возможность для более активного и резкого наступления, которую штурмовики «Севера» не упускают.