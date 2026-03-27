Зенитчики отразили атаку вражеских дронов на Добропольском направлении

На Славянском направлении штурмовики подошли вплотную к Рай-Александровке и отражают контратаки ВСУ у Закотного. А в освобожденном в конце октября 24-го года Селидово курсируют мобильные огневые группы.

Тыловой район недалеко от линии фронта на Добропольском направлении. В небе обнаружено сразу несколько беспилотников ВСУ. Один из них, судя по очертаниям и Х-образным крыльям, украинский ударный дрон «Булава». На помощь товарищам приходит мобильная огневая группа 9-й Бригады 51-й армии группировки войск «Центр» с крупнокалиберным пулеметом ДШК, установленным на автомобиле. Такие сейчас курсируют вдоль всей линии боевого соприкосновения и «24 на 7» следят за воздухом.

«Все время передвигаемся, где замечена более большая активность. В основном летят ударники самолетного типа, в основном это ПД-2 и «Лютый». Самое, наверное, запоминающееся впечатления это от первого сбитого, пораженного БПЛА противника. Очень было, ну, приятно, что он не попал в город, к мирным жителям, что мы прикрыли своих сослуживцев», - вспомнил командир мобильной огневой группы с позывным Докуч.

Стрелки-зенитчики прикрывают всю зону ответственности группировки «Центр». Сейчас это наверное самый сложный участок. В районе Доброполья российские войска активно продавливают оборону противника. Отмечается продвижение в районе Гришино и Родинского в сторону поселка Шевченко. Не стихают тяжелые бои на южной окраине Сергеевки, севернее Молодецкого и в селе Новоподгородное. А также в районах Белицкого и Нового Донбасса. Атаки и контратаки здесь сменяют друг друга непрерывно. Взятие Доброполья позволит армии России обезопасить весь левый фланг масштабного наступления с юга на Краматорск и Славянск.

Посты воздушного наблюдения играют ключевую роль в боевых действиях. С тех пор, как применение дронов стало по-настоящему массовым, без них никак. Например, здесь в зенитном дивизионе 27-й дивизии ЦВО есть вся палитра средств борьбы с беспилотниками. Пулеметы, ПЗРК «Игла», перехватчики «Елка» и даже сигнальные ракетницы. Чтобы быстро подать сигнал тревоги соседним постам, если вдруг связь пропадет. А еще Минобороны снабжает штатными детекторами дронов - ZOV.

«Любое изменение, привыкаешь когда к обстановке к окружающей, то есть ты слушаешь, допустим, «Бабу-Ягу» вы ни с чем никогда не перепутаете, потому что она жужжит, звук у нее, как у бензопилы. «Фурия» - он разведывательный, электрический такой. Тихо-тихо, просто вот как этот, шуршит по этому, по воздуху», - поделился опытом стрелок поста воздушного наблюдения Антон Табуркин.

Через их зону ответственности редко какая птица пролетит, пусть она и высокого полета будет. Они, находясь на круглосуточном дежурстве, оберегают жизнь и здоровье наших воинов. Сохраняют покой в мирных городах.

