МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики отразили атаку вражеских дронов на Добропольском направлении

Мобильные огневые группы прикрывают штурмовиков и защищают мирных жителей.
Игорь Лапик Константин Денисов 27-03-2026 08:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Славянском направлении штурмовики подошли вплотную к Рай-Александровке и отражают контратаки ВСУ у Закотного. А в освобожденном в конце октября 24-го года Селидово курсируют мобильные огневые группы.

Тыловой район недалеко от линии фронта на Добропольском направлении. В небе обнаружено сразу несколько беспилотников ВСУ. Один из них, судя по очертаниям и Х-образным крыльям, украинский ударный дрон «Булава». На помощь товарищам приходит мобильная огневая группа 9-й Бригады 51-й армии группировки войск «Центр» с крупнокалиберным пулеметом ДШК, установленным на автомобиле. Такие сейчас курсируют вдоль всей линии боевого соприкосновения и «24 на 7» следят за воздухом.

«Все время передвигаемся, где замечена более большая активность. В основном летят ударники самолетного типа, в основном это ПД-2 и «Лютый». Самое, наверное, запоминающееся впечатления это от первого сбитого, пораженного БПЛА противника. Очень было, ну, приятно, что он не попал в город, к мирным жителям, что мы прикрыли своих сослуживцев», - вспомнил командир мобильной огневой группы с позывным Докуч.

Стрелки-зенитчики прикрывают всю зону ответственности группировки «Центр». Сейчас это наверное самый сложный участок. В районе Доброполья российские войска активно продавливают оборону противника. Отмечается продвижение  в районе Гришино и Родинского в сторону поселка Шевченко. Не стихают тяжелые бои на южной окраине Сергеевки, севернее Молодецкого и в селе Новоподгородное. А также в районах Белицкого и Нового Донбасса. Атаки и контратаки здесь сменяют друг друга непрерывно. Взятие Доброполья позволит армии России обезопасить весь левый фланг масштабного наступления с юга на Краматорск и Славянск.

Посты воздушного наблюдения играют ключевую роль в боевых действиях.  С тех пор, как применение дронов стало по-настоящему массовым, без них никак. Например, здесь в зенитном дивизионе 27-й дивизии ЦВО есть вся палитра средств борьбы с беспилотниками. Пулеметы, ПЗРК «Игла», перехватчики «Елка» и даже сигнальные ракетницы. Чтобы быстро подать сигнал тревоги соседним постам, если вдруг связь пропадет. А еще Минобороны снабжает штатными детекторами дронов - ZOV. 

«Любое изменение, привыкаешь когда к обстановке к окружающей, то есть ты слушаешь, допустим, «Бабу-Ягу» вы ни с чем никогда не перепутаете, потому что она жужжит, звук у нее, как у бензопилы. «Фурия» - он разведывательный, электрический такой. Тихо-тихо, просто вот как этот, шуршит по этому, по воздуху», - поделился опытом стрелок поста воздушного наблюдения Антон Табуркин.

Через их зону ответственности редко какая птица пролетит, пусть она и высокого полета будет. Они, находясь на круглосуточном дежурстве, оберегают жизнь и здоровье наших воинов. Сохраняют покой в мирных городах.

Военкор нашего телеканала Игорь Лапик с «Народным фронтом» продолжает сбор для бойцов, которые находятся на самом острие битвы за Донбасс и спасают мирных жителей. Внести свой вклад в Победу вы можете в течение всего сюжета с помощью QR-кода на вашем экране.

#ВС РФ #беспилотники #ВСУ #Центр #наш эксклюзив
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 