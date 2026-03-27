Подразделения группировки «Восток» нанесли поражения формированиям 11 бригад ВСУ в Запорожской области. Противник за сутки потерял более 300 человек. Наши войска наступают в районе населенных пунктов Зарница, Верхняя Терса и Гуляйпольское. А до важного узла обороны ВСУ в Орехове всего 10 километров.

Наши парни внаглую шли через поле около 20 километров. Им помогал дрон-разведчик. Потом стремительно с тыла ворвались в опорный пункт противника. А те и не ждали. Российские штурмовики, всего двое, открыли огонь из автоматов и закидали ВСУшников гранатами.

В блиндаже - семеро украинских минометчиков. Среди них - двое офицеров-командиров. Начали отстреливаться. Тем временем штурмовики 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток» перекрыли выходы, взяли неприятеля в окружение.

«Бой продолжался двое суток. Периодически мы простреливали. Услышал, что один из противников выходит на радиосвязь. "Прием, прием" там. Из-за угла я увидел противника, ну и с автомата его быстренько. Ранение он получил летальное», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Монгол.

Все это было за селом Мирное. В лесополосе - важный участок фронта. Прорвав оборону ВСУ, воинам-дальневосточникам открывается путь для наступления на соседние села - Гуляйпольское и Чаривное. Что позволяет отодвинуть противника дальше от Гуляйполя. А еще отсюда по прямой километров 20 до Орехова, где у формирований киевского режима важный узел обороны.

«Когда парни уже на опорнике были, там ноль паники, чтобы на них минимум давления. Мотивирование. "Ну, немного, сейчас все, вот опорник берете, придет закреп, все, вернетесь домой, дома все ждут же уже вас, давайте, давайте"», - рассказал оператор БПЛА с позывным Сапер.

С дронов сбрасывали еду, воду и боеприпасы. Между тем штурмовики Монгол и Барон продолжали брать измором. Подстрелили антенну, украинские минометчики остались без связи.

«Мы сидели в окопах, которые конкретно к их блиндажу подводили тропы. Ну, разговаривали, пытались выйти на контакт. "Мужики, сдавайтесь. Никто вас там не обижать, не бить, не унижать никто не будет"», - вспоминает Барон.

Боевики не верили. Командование их запугивает, лишь бы не сдались. Об этом пленные позже рассказали на допросе. А еще - как все попали на фронт. Их поймали ТЦКашники на улице.

«Не дают отступать. Обманывают, говорят, пять-семь дней продержись, и к вам подмога вас поменяет. У нас "трехсотые" становились "двухсотыми"», - поведал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Гарвилюк.

Киевский режим не волнуют потери на фронте. А у тех, кто на передовой, сдают нервы. Так спустя двое суток ВСУшники за селом Мирное все же решили сложить оружие.

Штурмовики Монгол и Барон дождались, пока придет подкрепление. Потом сами повели пленных в тыл. Самое сложное - открытые участки, где летают и ВСУшные дроны.

«Прилетело восемь FPV-шек. И получается, они сами же по своим же давай тоже, ну и по нам тоже. Я тоже получил ранение, мне в ногу осколок залетел», - сообщил Монгол.

Прятались под деревьями. В минуты затишья продолжали движение. Так выходили сутки. А украинские дроны то и дело атаковали.

«Флаг на плече, то есть видели, кто это. И у нас двоих побратимов добили, ну их не вывели. Шли нас шесть человек. Дошло четверо», - рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вадим Назимов.

Сейчас пленных допрашивают. А наши бойцы приходят в себя. Для штурмовика Барона это первая боевая задача. А Монгол - опытный штурмовик. На СВО ушел добровольцем в 2024-м. Дома его ждут жена и шестеро детей.

Группировка «Восток» продолжает наступать широкой линией фронта. В Днепропетровской области стратегическая точка - поселок Покровское. Туда наступают от Орестополя, Новоалександровки, Отрадного, Андреевки и Братского. А в Запорожской области формирования киевского режима громят в Бойково, Зарнице, Любицком, Воздвижевке, Верхней Терсе, Гуляйпольском и Чаривном.