Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от рекорда Гретцки до 13 голов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин забросил 1001, 1002 и 1003-ю шайбы с учетом плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Вашингтона», в составе которого, помимо Овечкина, дублем отметился еще один представитель России - Иван Мирошниченко. По одному точному броску на свой счет записали Энтони Боавилье и Расмус Сандин.

«Юта» четырежды поразила ворота «столичных» стараниями Дилана Гюнтера, отличившегося дважды, а также Логана Кули и Маккензи Уигара.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. До конца регулярного первенства «Вашингтону» осталось провести девять матчей. Команда пока находится за чертой претендентов на место в плей-офф.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Решение о своем будущем 40-летний форвард будет принимать летом.