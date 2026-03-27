«Солнцепек» спалил сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанес серию ударов термобарическими боеприпасами по заданному квадрату.
27-03-2026 05:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил сеть укреплений ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что дроноводы обнаружили цель, замаскированную в лесополосе. Было также подтверждено наличие разветвленной системы укрепленных опорных пунктов.

«Экипаж... нанес серию ударов термобарическими боеприпасами по заданному квадрату. Применение "Солнцепека" позволило полностью выжечь внутренние помещения блиндажей и разрушить подземные коммуникации противника, которые невозможно было поразить осколочно-фугасными зарядами», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Подчеркивается, что помимо сети укреплений была уничтожена также и живая сила противника.

Ранее сообщалось, что военнослужащие экипажа модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» выжгли опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #тос-1а «солнцепек» #запорожская область
