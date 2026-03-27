В Испании подвергли эвтаназии 25-летнюю изнасилованную девушку

Ноэлия Кастильо была прикована к инвалидной коляске после попытки суицида.
Вероника Левшина 27-03-2026 21:27
© Фото: Lorena Sopeña, Keystone Press Agency, Global Look Press

25-летняя жертва группового изнасилования подверглась эвтаназии.Об этом сообщила христианская ассоциация юристов Abogados Crist.

«От имени христианских юристов мы глубоко сожалеем о ее смерти и заявляем, что этот случай свидетельствует о серьезных недостатках закона об эвтаназии, который не защищает наиболее уязвимых людей», - написано в заявлении.

Также ассоциация попросила политиков предпринять меры для предотвращения подобных случаев.

После изнасилования тремя мужчинами Нолия предприняла попытку суицида, выпрыгнув из окна здания на пятом этаже. Девушка осталась парализованной. Она годами боролась, в том числе против собственного отца, который оспаривал ее волю в суде, за право на эвтаназию.

В Испании эвтаназия разрешена с 2021 года.

#испания #эвтаназия
