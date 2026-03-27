Кинопремия «Оскар» переедет из Голливуда к 2029 году

Соглашение с площадкой Dolby, где с 2002 года проводится церемония, истечет в 2028 году.
Глеб Владовский 27-03-2026 02:01
© Фото: David Bro ZUMAPRESS.com Globallookpress

Церемония вручения кинопремии «Оскар» с 2029 года будет проходить в центре Лос-Анджелеса. Об этом сообщил журнал Variety.

«Церемония вручения премии "Оскар" будет перенесена из Dolby Theatre в Peacock Theatre, начиная с 2029 года и продлится до 2039 года», - говорится в материале.

Отмечается, что соглашение с расположенной в Голливуде площадкой, где с 2002 года проводится церемония, истечет в 2028 году. В связи с этим, договор с другой компанией подразумевает переезд кинопремии в Peacock.

Ранее сообщалось, что российский режиссер-мультипликатор, художник-аниматор и сценарист Константин Бронзит не выиграл награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премии «Оскар».

