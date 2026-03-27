ВЦИОМ: каждый третий россиянин верит в существование леших

Каждый второй россиянин верит в домового и в людей с даром предвидения, каждый третий допускает существование леших, а каждый пятый в русалок. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ.

Судя по проведенному опросу, наибольшим доверием россиян заручились духи и божества, призванные защищать человека. Вера в духов, покровительствующих детям и животным, распространена шире, чем вера в духов природы и урожая.

«Вероятно, такая избирательность верований объясняется сменой приоритетов: коллективный страх перед природной стихией, когда-то грозившей голодом всей общине, сменился тревогой за тех, кто особенно нуждается в защите», - предположил центр.

85% россиян обращались хотя бы к одной магической практике.

По мнению ВЦИОМ, чем старше респондент, тем выше его готовность признать существование мистических существ.

