На границе России и Казахстана закрыли пункт пропуска из-за разлива реки

Казахстан закрыл автомобильный пункт пропуска «Желкуар», с российской стороны он называется «Мариинский». Об этом сообщил Росгранстрой.

«В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска "Желкуар"», - заявили в учреждении.

На российской стороне пункт находится в Челябинской области. Росгранстрой попросил учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы.

Напомним, что в прошлом году в городе Аша Челябинской области из-за паводков начало затапливать жилые дома и машины. На реке Сим образовался ледяной затор, который не спешили убирать. Из-за паводков в том числе полностью ограничили движение транспорта на объездной дороге трассы М-5 Аша - Миньяр. Подобная ситуация произошла из-за разлива рек с наступлением весны.