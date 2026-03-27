MWM: израильская армия понесла самые большие потери танков за 40 лет

Во время боя между городами Тайбе и Кантара «Хезболла» устроила многочисленные засады, заманив противника и уничтожив его бронетехнику.
Вероника Левшина 27-03-2026 15:35
© Фото: Ayal Margolin-Jinipix, xinhua, Global Look Press

Израильская армия потеряла 21 танк «Меркава» в результате устроенных ливанской военизированной группировкой «Хезболла» многочисленных засад. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

Сообщается, что во время боя между городами Тайбе и Кантара израильские подразделения продвинулись для проведения маневра с целью захвата контроля над районом. «Хезболла» отметила, что ее личный состав следил за противником и заманивал его в спланированную засаду.

«Артиллерийские подразделения "Хезболлы" также обстреляли израильские командные пункты в районе Тайбе, Раб-Талатин и Удайсе, а также открыли огонь по израильским подкреплениям, направленным для эвакуации раненых», - пишет издание.

Уточняется, что удары были нанесены в том числе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в центре Тель-Авива и казармам «Дельфин», принадлежащим отделу военной разведки. Среди других последствий боевых действий - выпуск более 60 ракет по целям в районе Галилеи.

Это самые серьезные потери, которые израильская бронетехника понесла за более чем 40 лет.

Ранее власти Израиля заявили США о нехватке средств для перехвата ракет в зоне конфликта с Ираном. Сообщалось, что ЦАХАЛ испытывал дефицит боеприпасов уже в начале боевых действий из-за первой операции в Иране летом 2025 года.

#танки #Израиль #Хезболла #Меркава #Потери
