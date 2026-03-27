ФСБ задержала троих чиновников администрации Сочи по делу о взятках

Сотрудники ФСБ задержали троих чиновников администрации Сочи по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, задержанные оказывали посреднические услуги, а общая сумма взятки составляет около 12 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 прим. 1. Сумма взятки 11 млн 750 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

