ФСБ задержала троих чиновников администрации Сочи по делу о взятках

Сумма незаконно полученных выплат составляет 12 млн рублей.
Константин Денисов 27-03-2026 10:58
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали троих чиновников администрации Сочи по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, задержанные оказывали посреднические услуги, а общая сумма взятки составляет около 12 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 прим. 1. Сумма взятки 11 млн 750 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Ранее главу округа в Подмосковье и его замов заподозрили в получении взяток.

#в стране и мире #Сочи #ФСБ #коррупция #взятки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
