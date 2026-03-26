В музее на Красной площади откроется выставка писем солдат ВОВ и СВО

В Государственном историческом музее откроется выставка «Письма огненных лет. Семейный архив». Как рассказали в беседе со «Звездой» ее организаторы, для экспозиции собрали тысячи писем времен Великой Отечественной войны со всей страны - как те, что отправляли с фронта, так и те, что посылались обратно.

На выставке представят как подлинники посланий, так и цифровые копии. Их организаторам инсталляции предоставили около 20 музеев. Есть также письма из частных семейных архивов известных военачальников - Маршалов Советского Союза Ивана Баграмяна, Ивана Конева, Василия Чуйкова, Константина Рокоссовского и генерала армии Михаила Казакова.

«Так, например, Маршал Баграмян раскрывается совершенно с неожиданной точки зрения. Он у нас лидер оказался по числу лирических писем, написанных своей супругой. Настолько нежных, настолько проникновенных. Человек раскрывается с иной стороны. Мало кто мог вообще подумать, что... Он мастер именно в этом жанре. Например, Казаков и Конев, они с таким трепетом и вниманием относятся к своим детям, интересуются их учебой», - поделилась президент фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик.

Также на выставке представят и личные вещи военачальников. Экспозицию разделят на пять тематических зон: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции.

Ранее во Всемирный день писателя, в Музее Победы представили обновленную выставку «Семейные реликвии», приуроченную к этой памятной дате. Экспозицию посвятили поэту, прозаику, публицисту, военному корреспонденту Илье Григорьевичу Эренбургу.