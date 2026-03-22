В Смоленской области полиция конфисковала 38 тысяч бутылок поддельной колы

Рабочие указывали на этикетках, что Coca-Cola произведена в Грузии, Азербайджане и Белоруссии.
Вероника Левшина 26-03-2026 18:50
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали в Смоленской области 38 тысяч бутылок с поддельной Coca-Cola. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщается, что примерно 20 рабочих без медицинских книжек производили напитки в антисанитарных условиях. Работали они в две смены. Крышки и этикетки привозили из другого региона, а пластиковую тару изготавливали прямо на заводе.

На этикетках указывалось производство Грузии, Азербайджана и Белоруссии. Готовые бутылки поставлялись в Москву.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 169 злоумышленников, связанных с незаконным оборотом оружия, в 53 субъектах России. Спецслужбы ликвидировали 44 подпольных мастерских, где в сумме изъяли 378 единиц огнестрельного оружия.

#в стране и мире #полиция #изъятие #Кола
