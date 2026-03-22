Поисково-спасательная группа на Ми-8 сопроводила ударные вертолеты

Минобороны России опубликовало кадры работы поисково-спасательной группы ВКС, которая на вертолете Ми-8 сопровождает экипажи армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции.

На видео видно, как машина выполняет взлет с неподготовленной площадки и уходит на малую высоту, сопровождая ударные машины. В кадре показана работа летчика внутри кабины.

В составе группы действует стрелок, который готов открыть огонь по наземным целям. Также в составе экипажа находится медицинский специалист. Он может оказать помощь в случае эвакуации.

Вертолет работает на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Машина сопровождает вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-35, обеспечивая их прикрытие и готовность к немедленной эвакуации экипажей.

В случае нештатной ситуации поисково-спасательная группа оперативно прибывает в район и проводит эвакуацию, а также оказывает первую медицинскую помощь, доставляя пострадавших в безопасный район.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.