Поисково-спасательная группа на Ми-8 сопроводила ударные вертолеты

Поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.
26-03-2026 18:32
Минобороны России опубликовало кадры работы поисково-спасательной группы ВКС, которая на вертолете Ми-8 сопровождает экипажи армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции.

На видео видно, как машина выполняет взлет с неподготовленной площадки и уходит на малую высоту, сопровождая ударные машины. В кадре показана работа летчика внутри кабины.

В составе группы действует стрелок, который готов открыть огонь по наземным целям. Также в составе экипажа находится медицинский специалист. Он может оказать помощь в случае эвакуации.

Вертолет работает на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Машина сопровождает вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-35, обеспечивая их прикрытие и готовность к немедленной эвакуации экипажей.

В случае нештатной ситуации поисково-спасательная группа оперативно прибывает в район и проводит эвакуацию, а также оказывает первую медицинскую помощь, доставляя пострадавших в безопасный район.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Ми-8 #спецоперация #армейская авиация #поисково-спасательная группа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
